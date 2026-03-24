Сарик Андреасян взялся за еще одну сказку Пушкина

Режиссер Сарик Андреасян экранизирует еще одну сказку А.С. Пушкина — «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях», сообщила «Кинокомпания братьев Андреасян» в телеграм-канале.

«Я стараюсь сам производить именно такой контент, чтобы мне не было стыдно не только перед ребенком, но и перед его родителями», — заявил Андреасян.

По его словам, экранизировать сказку нужно «масштабно, увлекательно, чтобы люди перечитали оригинал и вспомнили о том, что по-настоящему важно».

«Сказка о царе Салтане», предыдущая работа Андреасяна, основанная на произведении Пушкина, собрала в российском прокате более 2 миллиардов рублей. Также режиссер экранизировал «Евгения Онегина», этот фильм собрал в прокате 789 миллионов рублей.

В России наиболее известен мультфильм 1951 года — экранизация «Сказки о мертвой царевне». Также есть немой фильм 1914 года и сказка 1978 года «Осенние колокола».