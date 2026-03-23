Россияне перешли на корейский мессенджер KakaoTalk

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk на фоне ограничений против Telegram резко набрал популярность в России — в российском сегменте App Store он вошел в топ-10 самых популярных бесплатных приложений.

KakaoTalk в категории «Социальные сети» занимает вторую строчку, уступая лишь мессенджеру Max. Он также доступен для установки в русскоязычном магазине Google Play. Отдельно можно скачать версию для настольных ПК.

Мессенджер позволяет переписываться, звонить, отправлять изображения, стикеры, создавать каналы и чаты. В группах может быть до 2 тысяч участников, доступна регистрация с российским мобильным номером. Интерфейс KakaoTalk практически полностью переведен на русский язык.

В Южной Корее с помощью KakaoTalk можно оплачивать покупки, вызвать такси, получать уведомления от банков и государственных служб. Однако дополнительный функционал доступен только при регистрации с мобильным номером корейского оператора.