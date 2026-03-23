Назван самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

Июль станет самым выгодным месяцем для отпуска во второй половине 2026 года, сообщил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Расчеты подходят для сотрудников с окладом и пятидневной рабочей неделей, пишет РИА Новости. Отмечается, что размер зарплаты за месяц не зависит от количества выходных и праздничных дней.

Однако на стоимость одного рабочего дня влияет число рабочих дней. Например, при окладе 100 тысяч рублей сотрудник получит одинаковую сумму и в июле, и в ноябре. Но в июле — 23 рабочих дня, а в ноябре — 20. Это меняет стоимость одного рабочего дня.

Чтобы определить цену рабочего дня, оклад делят на количество рабочих дней в месяце. Чем меньше таких дней, тем выше стоимость одного рабочего дня. Отпуск оплачивают по среднему заработку.

Поэтому важно сравнивать средний дневной доход с текущей стоимостью рабочего дня. Если рабочий день в конкретном месяце стоит дороже среднего заработка, выгоднее работать. Если показатели совпадают или средний доход выше — отпуск становится более выгодным.

Таким образом, максимальную выгоду дает июль с 23 рабочими днями. Чуть ниже показатель у сентября, октября и декабря — по 22 рабочих дня. Самый невыгодный месяц для отпуска — ноябрь, в котором будет только 20 рабочих дней.