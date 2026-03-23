Ключевые элементы жизни нашли на астероиде Рюгу

Группа японских исследователей обнаружила в образцах астероида Рюгу аденин, гуанин, цитозин, тимин и урацил — полный набор азотистых оснований, необходимых для построения ДНК и РНК. Выводы ученых опубликованы журналом Nature Astronomy.

Открытие подтверждает гипотезу о том, что углеродистые астероиды могли доставить на раннюю Землю необходимые ингредиенты для возникновения жизни. Азотистые основания — ключевые молекулы для хранения и передачи генетической информации во всех живых организмах.

Особого внимания заслуживает обнаружение тимина — это основание отсутствует в РНК, но входит в состав ДНК. Согласно одной из гипотез происхождения жизни, РНК возникла первой, а ДНК появилась позже.

Нахождение всех пяти азотистых оснований в образцах разных астероидов говорит о том, что их синтез на телах Солнечной системы может быть обычным явлением. Земля могла получить их во время бомбардировки метеоритами на раннем этапе формирования планеты.