«Яндекс Карты» запустили офлайн‑навигацию

Приложение «Яндекс Карты» получило новую функцию по скачиванию карты любого населенного пункта в России, по которой можно ориентироваться при отсутствии подключения к Сети, сообщила пресс-служба компании-разработчика.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо найти в приложении карточку города и нажать «Офлайн-карта». Она загружается локально и обновляется автоматически, когда устройство подключено к Wi-Fi.

В офлайн-режиме пользователи могут искать нужные локации, проверять время работы и строить маршрут пешком и на автомобиле. Платные дороги карта также учитывает, отмечается в сообщении.

С 2025 года мобильный интернет работает с перебоями во многих российских регионах. В результате в России резко выросли продажи бумажных автодорожных карт.

