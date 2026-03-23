Трамп объявил мораторий на удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп отдал приказ американским Вооруженным силам приостановить удары по иранской территории на ближайшие пять дней.

«Провели очень хорошие и продуктивные переговоры о возможности полного завершения боевых действий на Ближнем Востоке с нашей стороны», — пояснил свое решение американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп назвал переговоры «содержательными», «подробными» и «конструктивными». Он также уточнил, что они будут продолжаться всю предстоящую неделю. На этом фоне США прекратят наносить удары по иранским инфраструктурным объектам.

По его словам, одним из главных условий прекращения ударов является «успех в дальнейших встречах и обсуждениях» с иранской стороной.

Обсуждение (1)
Denis-ka

Вместе с ним ушла целая эпоха...очень печально, но всех ждет в конце одно и тоже. Press F=(

-Керя-

86 лет в спортзал ходил (однако)

physx

То ли дело сша, сеют мир и покой в мире.

andrei703333

Больной какой то, зачем вообще что то писать, что его не касается, Норрис что враг ему, какое ему дело...