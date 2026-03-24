Госдума рассмотрит запрет взыскания долгов с наследников

Госдума во вторник, 24 марта рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете для банков взыскивать долги по кредитам с наследников до получения выплат от страховщиков.

На практике случается, что банки после смерти клиента предъявляют всю сумму оставшихся выплат его наследникам, умалчивая о страховке, которая должна была бы покрыть кредит.

Чтобы избежать подобных ситуаций Госдума разработала законопроект. В первом чтении была установлена норма, обязывающая банки обращаться к страховщику за выплатой возмещения и направлять его на погашения кредита.

Ко второму чтению документ был существенно переработан. Вместо обязанности кредитора обращаться к страховщику введен запрет на взыскание долгов до момента принятия страховщиком решения о выплате.