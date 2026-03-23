Сеть «белых банкоматов» создадут в России

Подразделение Центробанка создаст в России сеть «белых банкоматов» без бренда конкретного кредитного учреждения.

Кредитные организации смогут за небольшую плату подключаться к новой сети, для их клиентов доступ к «белым банкоматам» будет бесплатным — они смогут проводить операции без комиссий, пишет РИА Новости.

Фактически, банки-участники проекта перейдут от модели владения к модели сервисного обслуживания, получая доступ к устройствам по подписке или оплачивая только объем проведенных транзакций своих клиентов.

Инициатива повысит физическую доступность банкоматов, потому что их будут размещать не только в зонах высокой коммерческой рентабельности. По оценке регулятора, затраты банков на обслуживание банкоматов снизятся до 30%.

По состоянию на 1 января число банкоматов в России опустилось до 138 тысяч — это минимальный показатель за 15 лет. Одной из причин сокращения стали затраты банков на содержание устройств самообслуживания в труднодоступных местах.