Одобрена конфискация имущества за незаконный майнинг

«Интерфакс»
Майнинг криптовалют
Правительственная комиссия одобрила предложение Минюста, согласно которому в случае незаконного майнинга цифровой валюты может быть конфисковано имущество.

Уголовная ответственность за незаконный майнинг цифровой валюты наступает, если деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, следует из законопроекта, пишет «Интерфакс».

В соответствии с примечанием к статье 170.2 УК крупный ущерб и доход составляют сумму, превышающую 3,5 миллиона рублей, а особо крупный ущерб, доход — свыше 13 миллионов рублей.

Изменения предлагается внести в статью 104.1 УК в части распространения возможности применения конфискации имущества за совершение незаконного осуществления майнинга цифровой валюты и незаконное использование майнинговой инфраструктуры.

При этом предусматривается возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном осуществлении майнинга цифровой валюты, в случае возмещения ущерба.

С 1 ноября 2024 года в России действует закон №221-ФЗ, который официально разрешил добычу криптовалют. Заниматься майнингом могут компании и индивидуальные предприниматели, если они зарегистрированы в специальном реестре.

Также майнингом могут заниматься физические лица, если их энергопотребление не превышает установленный ежемесячный лимит — 6 тысяч киловатт-час. Если этот показатель превышен, майнер обязан зарегистрироваться как предприниматель или создать юридическое лицо.

