Пенсионерам заблокируют звонки из-за рубежа

Источник:
Forbes
313
Россиянам старше 60 лет планируют автоматически отключить звонки на стационарные телефоны, поступающие из-за рубежа, соответствующая инициатива вошла в новый пакет мер по защите граждан от мошенников.

Более ранние версии законопроекта предлагали полное отключение звонков из-за границы, если только абонент не сообщит оператору о своем желании получать их. Ко второму чтению ограничительную меру смягчили, пишет Forbes.

Когда изменения вступят в силу, россияне смогут подключить самозапрет на получение международных звонков. Эта мера будет распространяться как на мобильную связь, так и на фиксированную телефонию. Ограничения не будут касаться звонков из Беларуси.

Кроме того, меры затронут и «детские» сим-карты, которые собираются запустить в России. Согласно инициативе, на такие карты не будут отправлять смс-сообщения с кодами подтверждения для входа в различные сервисы или совершения каких-либо действий.

Первый пакет антимошеннических мер был принят в марте 2025 года. Его основные положения вступили в силу в сентябре. Во втором пакете — 20 инициатив. Кроме этого, власти разрабатывают третий пакет антимошеннических мер.

