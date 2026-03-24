Космический грузовик пристыкуют к МКС в ручном режиме

ТАСС
Грузовой корабль «Прогресс МС-33», запущенный в воскресенье с космодрома Байконур, пристыкуется к Международной космической станции в ручном режиме из-за обнаруженных неполадок.

Фото: © Роскосмос

После запуска одна из двух антенн системы автоматического сближения «Курс» корабля «Прогресс» не раскрылась в соответствии с планом, уточнил в комментарии ТАСС представитель Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС.

Все остальные системы работают штатно. Космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и теперь направляется к МКС. Планируется, что космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков воспользуется ручным управлением кораблем для стыковки.

Ручное сближение кораблей к МКС регулярно отрабатывается космонавтами на тренировках. Роскосмос подчеркнул, что российские специалисты контролируют все параметры полета «Прогресс МС-33».

На борту «Прогресса» находится 2,5 тонны грузов для МКС, включая топливо, кислород, продовольствие, питьевую воду и научное оборудование. Стыковка грузовика с модулем «Поиск» российского сегмента МКС должна произойти 24 марта в 16.35 по московскому времени.

