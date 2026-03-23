Economist не увидел хороших исходов для Трампа в войне с Ираном

Economist
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп сейчас имеет четыре варианта развития ситуации в войне против Ирана — один хуже другого, заявил в редакционной статье британский журнал The Economist.

«Очевидно, что США начали эту войну с дефектной стратегией, начиная с невозможности предвидеть то, что Иран закроет [Ормузский] пролив. В ситуации, когда пошла уже четвертая неделя ударов, у [США] есть четыре варианта, как действовать дальше», — говорится в статье.

Авторы уточняют, что американская администрация может вести переговоры, завершить, продолжить или усилить военную операцию, но предполагает, что выбор в пользу одной из этих опций не сделан, «потому что ни одна из них не является хорошей».

Идея с переговорами кажется невероятной. Иран дважды подвергался нападению в ходе переговоров с Америкой и по понятным причинам не горит желанием затевать новый раунд, отмечает издание.

Завершение конфликта путем провозглашение победы США никоим образом не снимет угрозу создания ядерного оружия Ираном и не решить проблему иранского контроля над Ормузским проливом, сказано в статье.

Третий вариант с продолжением боевых действий с той же степенью интенсивности, по оценке The Economist, совершенно не гарантирует успеха. Столкнувшись с перспективой затяжной войны, Тегеран может усилить атаки на важнейшие объекты инфраструктуры в Персидском заливе.

Эскалация конфликта — последний вариант. Она вряд ли возможна без наземной операции, но тогда страны Персидского залива столкнутся с еще большей опасностью. Иран уже пригрозил ударами по их электростанциям и установкам по опреснению воды.

Denis-ka

Вместе с ним ушла целая эпоха...очень печально, но всех ждет в конце одно и тоже. Press F=(

-Керя-

86 лет в спортзал ходил (однако)

physx

То ли дело сша, сеют мир и покой в мире.

andrei703333

Больной какой то, зачем вообще что то писать, что его не касается, Норрис что враг ему, какое ему дело...