Economist не увидел хороших исходов для Трампа в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп сейчас имеет четыре варианта развития ситуации в войне против Ирана — один хуже другого, заявил в редакционной статье британский журнал The Economist.

«Очевидно, что США начали эту войну с дефектной стратегией, начиная с невозможности предвидеть то, что Иран закроет [Ормузский] пролив. В ситуации, когда пошла уже четвертая неделя ударов, у [США] есть четыре варианта, как действовать дальше», — говорится в статье.

Авторы уточняют, что американская администрация может вести переговоры, завершить, продолжить или усилить военную операцию, но предполагает, что выбор в пользу одной из этих опций не сделан, «потому что ни одна из них не является хорошей».

Идея с переговорами кажется невероятной. Иран дважды подвергался нападению в ходе переговоров с Америкой и по понятным причинам не горит желанием затевать новый раунд, отмечает издание.

Завершение конфликта путем провозглашение победы США никоим образом не снимет угрозу создания ядерного оружия Ираном и не решить проблему иранского контроля над Ормузским проливом, сказано в статье.

Третий вариант с продолжением боевых действий с той же степенью интенсивности, по оценке The Economist, совершенно не гарантирует успеха. Столкнувшись с перспективой затяжной войны, Тегеран может усилить атаки на важнейшие объекты инфраструктуры в Персидском заливе.

Эскалация конфликта — последний вариант. Она вряд ли возможна без наземной операции, но тогда страны Персидского залива столкнутся с еще большей опасностью. Иран уже пригрозил ударами по их электростанциям и установкам по опреснению воды.