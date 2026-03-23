Президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание заключить сделку с Россией, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте

«Я провел полтора часа в Лондоне, беседуя с Зеленским. Он хочет заключить сделку, и мы должны убедиться, что мы также доведем это до сведения россиян, чтобы они были готовы к сотрудничеству», — приводит РИА Новости слова Рютте, сказанные им в эфире телеканала CBS News.

Генсек НАТО отметил, что на решение Зеленского могло повлиять давление президента США Дональда Трампа, который хочет найти мирное решение украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. По его словам, с Зеленским «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом России Владимиром Путиным.