НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина атаковала дронами Ленинградскую область

Источник:
Sibnet.ru
361 1
ПВО
Фото: © Минобороны России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над Ленинградской областью более 60 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Свыше 60 БПЛА уничтожено в Ленобласти менее чем за сутки. Один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района. В месте падения на поле ведется тушение сухой травы. Отражение атаки продолжается», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

По словам Дрозденко, в результате атаки БПЛА повреждена емкость с топливом в порту Приморска. Начался пожар, его тушат. Персонал порта эвакуировали, уточнил глава региона.

На фоне атаки украинских беспилотников в аэропорту Пулково ввели временные ограничения. Авиагавань не принимает и не отправляет самолеты уже свыше 15 часов. Более сотни рейсов отменены или задержаны.

Оборона #Конфликты
Обсуждение (1)
