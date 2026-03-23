Украина атаковала дронами Ленинградскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над Ленинградской областью более 60 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Свыше 60 БПЛА уничтожено в Ленобласти менее чем за сутки. Один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района. В месте падения на поле ведется тушение сухой травы. Отражение атаки продолжается», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

По словам Дрозденко, в результате атаки БПЛА повреждена емкость с топливом в порту Приморска. Начался пожар, его тушат. Персонал порта эвакуировали, уточнил глава региона.

На фоне атаки украинских беспилотников в аэропорту Пулково ввели временные ограничения. Авиагавань не принимает и не отправляет самолеты уже свыше 15 часов. Более сотни рейсов отменены или задержаны.