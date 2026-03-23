Huawei представит новейшие флагманы

Компания Huawei 23 марта проведет презентацию флагманских смартфонов серии Enjoy 90, в линейку войдут модели Enjoy 90 Pro Max и Enjoy 90 Plus.

Ожидается, что устройства будут работать под управлением операционной системы HarmonyOS и получат фирменные процессоры Kirin 8000 или Kirin 8020. Huawei Enjoy 90 Pro Max получит крупнейшую в истории серии батарею — 8500 мАч.

Кроме этого, Enjoy 90 Pro Max оснастят большим OLED-дисплеем диагональю 6,84 дюйма с тонкими рамками. Согласно ранее опубликованным тизерам, на задней панели устройства расположится массивный круглый модуль камер.

Младшая версия Enjoy 90 Plus получит экран диагональю 6,7 дюйма. Емкость аккумулятора в этой модели составит 6620 мАч. Смартфон выйдет в нескольких цветовых решениях, среди которых точно будут белый и синий варианты, а также пока секретная расцветка «Звездный фрукт».