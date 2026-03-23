НАВЕРХ

Плей-офф стартует в КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
164 0
Кубок Гагарина
Фото: © photo.khl.ru

Шестнадцать сильнейших хоккейных клубов начинают борьбу за Кубок Гагарина с понедельника, 23 марта. Плей-офф продлится два месяца.

Первые четвертьфиналы сыграют следующие пары:

  • «Автомобилист» — «Салават Юлаев»,
  • ЦСКА — СКА,
  • «Ак Барс» — «Трактор»
  • «Северсталь» — «Торпедо».

Самые большие шансы на победу у трех команд: «Металлурга», «Локомотива» и «Авангарда». Именно они лидируют в букмекерских рейтингах.

Сетка соревнований вновь предусматривает перекрестные матчи между конференциями уже со второго раунда. Сезон 2025/2026 завершится 23 мая.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Спорт #Хоккей
Обсуждение (0)
Все статьи
Мультимедиа
