Плей-офф стартует в КХЛ

Шестнадцать сильнейших хоккейных клубов начинают борьбу за Кубок Гагарина с понедельника, 23 марта. Плей-офф продлится два месяца.

Первые четвертьфиналы сыграют следующие пары:

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»,

ЦСКА — СКА,

«Ак Барс» — «Трактор»

«Северсталь» — «Торпедо».

Самые большие шансы на победу у трех команд: «Металлурга», «Локомотива» и «Авангарда». Именно они лидируют в букмекерских рейтингах.

Сетка соревнований вновь предусматривает перекрестные матчи между конференциями уже со второго раунда. Сезон 2025/2026 завершится 23 мая.