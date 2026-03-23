Плей-офф стартует в КХЛ

Шестнадцать сильнейших хоккейных клубов начинают борьбу за Кубок Гагарина с понедельника, 23 марта. Плей-офф продлится два месяца.
Первые четвертьфиналы сыграют следующие пары:
- «Автомобилист» — «Салават Юлаев»,
- ЦСКА — СКА,
- «Ак Барс» — «Трактор»
- «Северсталь» — «Торпедо».
Самые большие шансы на победу у трех команд: «Металлурга», «Локомотива» и «Авангарда». Именно они лидируют в букмекерских рейтингах.
Сетка соревнований вновь предусматривает перекрестные матчи между конференциями уже со второго раунда. Сезон 2025/2026 завершится 23 мая.