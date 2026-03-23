Луна зрелищно сблизится с Плеядами

Земляне вечером 23 марта увидят красивое астрономическое явление — покрытие звездного скопления Плеяды Луной.

Луна окажется рядом со звездным скоплением и пройдет прямо по его звездам, при этом земной спутник будет освещен только на 23%. Благодаря этому оба объекта станут доступны для наблюдения невооруженным глазом. Главное условие — ясное небо.

Чтобы полюбоваться покрытием, подойдет любая точка на земном шаре, которая располагается в высоких северных широтах — например, территория России. Также астрономическое явление увидят в странах северо-восточной Азии и Северной Америки.

Плеяды — скопление голубоватых звезд, которое располагается в созвездии Тельца в северной половине неба. Это довольно яркий объект глубокого космоса в виде маленького «ковша». Его легко найти, наблюдать за ним можно без бинокля или телескопа.

Скопление занимает в небе область в четыре раза больше видимого размера полной Луны. Иногда земной спутник скользит прямо над скоплением, закрывая его звезды одну за другой — именно это зрелищное явление называется покрытием.