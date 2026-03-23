Луна зрелищно сблизится с Плеядами

Земляне вечером 23 марта увидят красивое астрономическое явление — покрытие звездного скопления Плеяды Луной.

Луна окажется рядом со звездным скоплением и пройдет прямо по его звездам, при этом земной спутник будет освещен только на 23%. Благодаря этому оба объекта станут доступны для наблюдения невооруженным глазом. Главное условие — ясное небо.

Чтобы полюбоваться покрытием, подойдет любая точка на земном шаре, которая располагается в высоких северных широтах — например, территория России. Также астрономическое явление увидят в странах северо-восточной Азии и Северной Америки.

Плеяды — скопление голубоватых звезд, которое располагается в созвездии Тельца в северной половине неба. Это довольно яркий объект глубокого космоса в виде маленького «ковша». Его легко найти, наблюдать за ним можно без бинокля или телескопа.

Скопление занимает в небе область в четыре раза больше видимого размера полной Луны. Иногда земной спутник скользит прямо над скоплением, закрывая его звезды одну за другой — именно это зрелищное явление называется покрытием.

Тема: Человек и космос
Грузовой корабль «Прогресс» запустят к МКС
Солнечный ветер усиливается
Состоится соединение Нептуна и Солнца
Обнаружена потенциально обитаемая древняя река на Марсе
смотреть все
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Самое популярное
Зеленский рассказал о «плохом предчувствии» по поводу переговоров
Кот с трехцветными глазами стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Сериал «Большой человек» с покойным Романом Поповым выйдет на ТНТ
Умер легендарный Чак Норрис
О самом главном
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
