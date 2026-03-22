Лиса сняла маску в шоу «Маска»

Лиса и Колибри снова попали в номинацию, компанию им составила Лягушка. Но именно хвостатой кокетливой участнице пришлось снять маску в седьмом выпуске седьмого сезона шоу «Маска» на НТВ.

Зрители в зале решили спасти Колибри, а звездное жюри решило, что участие в проекте продолжит Лягушка.

Филипп Киркоров активно придерживался идеи, что Лиса — это Анна Семенович, другие же считали, что там Анна Ардова или Олеся Судзиловская.

Под маской Лисы скрывалась оперная и эстрадная певица, экс-солистка поп-группы «Мираж» Маргарита Суханкина.

Теперь в проекте остались восемь участников: Месяц, Бобер, Лягушка, Снегирь, Жираф, Гиппопотам, Сурикат и Колибри.