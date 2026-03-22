НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Картаполов назвал главное преимущество российской армии

Источник:
ТАСС
341 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские военачальники за время специальной военной операции получили уникальный боевой опыт, которого нет у их западных коллег, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Наши нынешние командиры и командующие получили бесценный опыт, которого нет и он не может появиться ниоткуда у их западных оппонентов. На сегодня это, наверное, главное, в чем они проигрывают, потому что подобного рода командиров и начальников в нынешних европейских армиях нет. Появиться им неоткуда, это воспитывается годами», — сказал в интервью ТАСС Картаполов.

Он отметил, что техническое оснащение войск тоже является важным аспектом, но он не играет решающей роли, если нет подготовленного личного состава, способного его реализовать, и, самое главное, нет решимости военно-политических руководителей, непосредственно военных руководителей, командиров и командующих, которые должны организовывать ведение боевых действий».

Ранее Картаполов оценил масштабы дезертирства в украинской армии. По его оценке, число оставивших службу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) может достигать одного миллиона.

Еще по теме
США оказались бессильны против иранских дронов
Минобороны дадут доступ к сведениям ЗАГС
ПВО Ирана поразила истребитель-невидимку F-35. ВИДЕО
Иран ударит по Израилю в качестве мести за гибель Лариджани
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Самое популярное
Зеленский рассказал о «плохом предчувствии» по поводу переговоров
Найдена причина инфицирования скота в Новосибирской области
Кот с трехцветными глазами стал звездой соцсетей. ВИДЕО
НЛО деактивировал ядерные ракеты США
Обсуждение (0)
О самом главном
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
30
Трамп заявил, что захват Кубы станет для него честью
22
Найдена причина инфицирования скота в Новосибирской области
21
Трамп потребует от Японии участия в борьбе Ираном
18
Трамп заявил о предотвращении Третьей мировой нападением на Иран
16
Цена на российскую нефть подскочила до рекордного уровня