Картаполов назвал главное преимущество российской армии

Российские военачальники за время специальной военной операции получили уникальный боевой опыт, которого нет у их западных коллег, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Наши нынешние командиры и командующие получили бесценный опыт, которого нет и он не может появиться ниоткуда у их западных оппонентов. На сегодня это, наверное, главное, в чем они проигрывают, потому что подобного рода командиров и начальников в нынешних европейских армиях нет. Появиться им неоткуда, это воспитывается годами», — сказал в интервью ТАСС Картаполов.

Он отметил, что техническое оснащение войск тоже является важным аспектом, но он не играет решающей роли, если нет подготовленного личного состава, способного его реализовать, и, самое главное, нет решимости военно-политических руководителей, непосредственно военных руководителей, командиров и командующих, которые должны организовывать ведение боевых действий».

Ранее Картаполов оценил масштабы дезертирства в украинской армии. По его оценке, число оставивших службу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) может достигать одного миллиона.