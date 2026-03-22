Перечислены самые популярные у подростков профессии

РИА Новости
Креативные профессии, экономика, бизнес и наука стали наиболее популярными карьерными направлениями у российских подростков, говорится в исследовании образовательной онлайн-платформы «Умскул».

«Школьники чаще выбирают креативные и гуманитарные профессии, чем инженерные и технологические. Самым популярным карьерным направлением среди подростков стали дизайн, творчество и креативные профессии — их выбирают 30% школьников», — приводит РИА результаты исследования.

Также в пятерку самых желанных карьерных направлений у подростков вошли экономика и бизнес (25%), наука и исследования (23%), медиа и журналистика (22%) и психология (21%). П

ри этом сфера IT и технологий, несмотря на высокий спрос на рынке труда, занимает лишь шестое место — ее выбирают 20% школьников, отметили аналитики.

«Инженерные и технические направления по-прежнему уступают по популярности гуманитарным. Например, инженерией и архитектурой интересуются лишь 11% школьников, предпринимательством — около 11%, а геймдевом и киберспортом — всего менее 6% школьников», — отметили в «Умскул».

Еще по теме
Названа самая высокооплачиваемая профессия в России
ГД рассмотрит ужесточение миграционной политики
Росстат назвал разницу между зарплатами медиков и учителей
Разница между высокой и низкой зарплатой превысила 220 тыс. рублей
смотреть все
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Зеленский рассказал о «плохом предчувствии» по поводу переговоров
Найдена причина инфицирования скота в Новосибирской области
Кот с трехцветными глазами стал звездой соцсетей. ВИДЕО
НЛО деактивировал ядерные ракеты США
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Denis-ka

Вместе с ним ушла целая эпоха...очень печально, но всех ждет в конце одно и тоже. Press F=(

physx

То ли дело сша, сеют мир и покой в мире.

карат11

Заботливые, причины называть устали, то аномальные морозы, то перемещение скота без контроля губернатора...

карат11

Ну, вот и победили! От слова БЕДА.