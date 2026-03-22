Перечислены самые популярные у подростков профессии

Креативные профессии, экономика, бизнес и наука стали наиболее популярными карьерными направлениями у российских подростков, говорится в исследовании образовательной онлайн-платформы «Умскул».

«Школьники чаще выбирают креативные и гуманитарные профессии, чем инженерные и технологические. Самым популярным карьерным направлением среди подростков стали дизайн, творчество и креативные профессии — их выбирают 30% школьников», — приводит РИА результаты исследования.

Также в пятерку самых желанных карьерных направлений у подростков вошли экономика и бизнес (25%), наука и исследования (23%), медиа и журналистика (22%) и психология (21%). П

ри этом сфера IT и технологий, несмотря на высокий спрос на рынке труда, занимает лишь шестое место — ее выбирают 20% школьников, отметили аналитики.

«Инженерные и технические направления по-прежнему уступают по популярности гуманитарным. Например, инженерией и архитектурой интересуются лишь 11% школьников, предпринимательством — около 11%, а геймдевом и киберспортом — всего менее 6% школьников», — отметили в «Умскул».