Маск представил проект Terafab по выпуску чипов для гуманоидов

Американский предприниматель Илон Маск официально объявил о запуске проекта Terafab по производству микросхем для роботов-гуманоидов.

Маск выразил благодарность поставщикам — Samsung, TSMC, Micron и другим. «Но есть потолок комфортных для них темпов расширения производства, и эти показатели гораздо ниже, чем нам надо», — цитирует ТАСС предпринимателя.

«Так что мы либо строим Terafab, либо у нас не будет чипов. А нам нужны чипы, так что мы построим Terafab», — заявил Маск.

По его словам, Terafab будет совместным проектом принадлежащих ему компаний Tesla, xAI, SpaceX. Фабрика начнет работать в Остине (штат Техас).

Планируется выпуск двух видов чипов. Одни будут использоваться главным образом в [роботах-гуманоидах] Optimus и машинах. <…> Нам также нужны будут высокомощные чипы, разработанные для космоса», — уточнил Маск.