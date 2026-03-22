Разработан новый стандарт обучения для 10-11-х классов

Школа
Фото: © пресс-служба Минпросвещения России

Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для школьников 10-11-х классов, сообщил эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.

«С 1 сентября 2027 года старшую школу ждут важные изменения, два из которых ключевые. Хотя стандарт вступает в силу через полтора года, школам не стоит ждать последнего момента», — сказала Костенко РИА Новости.

По его словам, одно из ключевых изменений связано с профильным обучением. С одной стороны, теперь ученики 10-11-х классов смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне.

С другой — для желающих углубленно изучать предметы сохраняются все существующие сейчас профили, внутри которых будет возможность создавать специализированные классы: медицинские, инженерные, судостроительные, лингвистические и другие.

«Второе существенное изменение — стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете — от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет», — отметил Костенко.

