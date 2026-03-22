Грузовой корабль «Прогресс» запустят к МКС

Ракета‑носитель «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС‑33» отправится к Международной космической станции 22 марта, сообщается на сайте Роскосмоса.

Корабль доставит на МКС более 2,5 тонны грузов — 828 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды, 619 килограммов контейнеров с едой для экипажа, 393 килограмма оборудования для ремонта и планового обслуживания и дооснащения.

Кроме этого, на орбиту привезут 50 килограммов для пополнения атмосферы станции и 52 килограмма оборудования для научных экспериментов. В числе оборудования — новейший телескоп для наблюдений за Солнцем.

С его помощью космонавты смогут наблюдать за звездой в терагерцевом диапазоне. Этот вид излучения поглощается водяными парами в атмосфере планеты. Чтобы увидеть его, нужно поднять прибор на орбиту Земли. Оборудование установят за бортом МКС.

Прямую трансляцию космического старта впервые покажут на «Кинопоиске» — показ начнется в 14.00 по московскому времени. Включения с космодромов России станут доступны на платформе в преддверии российской Недели космоса, которая пройдет с 6 по 12 апреля.