Состоится соединение Нептуна и Солнца

Соединение Солнца с Нептуном состоится 22 марта 2026 года, планета в этот момент будет дальше всего находиться от Земли — на расстоянии 4619 миллионов километров.

В астрономии соединение — это конфигурация небесных тел, при которой с точки зрения земного наблюдателя планеты и Солнце оказываются на одной линии, имея одинаковую эклиптическую долготу.

Нептун 22 марта подойдет к Солнцу на минимальное угловое расстояние. Однако увидеть такое явление невооруженным взглядом будет невозможно — планета находится на огромном расстоянии от Земли.

Более того, во время соединения планета подходит к Солнцу так близко, что теряется в его ослепительном сиянии. Фактически, Нептун на несколько недель попадет в «зону невидимости» для наблюдателей с Земли.

Увидеть крохотную голубоватую планету с блеском всего в 8,0 звездной величины можно будет только рано утром (до восхода Солнца) в телескоп, так как Нептун появляется над горизонтом раньше звезды.