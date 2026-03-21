WhatsApp запустит автоматический перевод сообщений

Владельцы iPhone смогут общаться через WhatsApp с людьми, которые говорят на других языках. Новая функция перевода сообщений чатов в мессенджере будет поддерживать 21 язык, включая русский.

Возможность уже доступна в последней бета-версии WhatsApp, сообщается в блоге разработчиков. Активировав эту функцию, пользователь сможет выбрать, с какого на какой язык будут переводиться сообщения.

Перевод работает на основе входящих в комплект iOS языковых пакетов, поэтому обработка осуществляется локально. В результате сквозное шифрование переписки не нарушается, ее невозможно прочесть «на стороне».

Возможности переводчика расширятся, если в iOS будут добавлены новые языки. В перспективе функция будет присутствовать как в личном, так и в групповых чатах. Однако пока сроки официального выхода новой функции не называются.