НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

WhatsApp запустит автоматический перевод сообщений

Источник:
Sibnet.ru
124 0
Фото: © Sibnet.ru

Владельцы iPhone смогут общаться через WhatsApp с людьми, которые говорят на других языках. Новая функция перевода сообщений чатов в мессенджере будет поддерживать 21 язык, включая русский.

Возможность уже доступна в последней бета-версии WhatsApp, сообщается в блоге разработчиков. Активировав эту функцию, пользователь сможет выбрать, с какого на какой язык будут переводиться сообщения.

Перевод работает на основе входящих в комплект iOS языковых пакетов, поэтому обработка осуществляется локально. В результате сквозное шифрование переписки не нарушается, ее невозможно прочесть «на стороне».

Возможности переводчика расширятся, если в iOS будут добавлены новые языки. В перспективе функция будет присутствовать как в личном, так и в групповых чатах. Однако пока сроки официального выхода новой функции не называются.

Еще по теме
Появился англоязычный мессенджер Max
Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей
Max заподозрили в слежке за пользователями
Nvidia экстренно отозвала свежий драйвер GeForce Game Ready
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как зарегистрировать биометрию
14.03.26, 11:49
1516
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
4008
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
4748
3
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
7258
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
6704
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
137265
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
171342
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
157822
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3455982
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
184760
0
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Самое популярное
Игра Battlefield 6 станет бесплатной
Зеленский рассказал о «плохом предчувствии» по поводу переговоров
Найдена причина инфицирования скота в Новосибирской области
Трамп заявил, что захват Кубы станет для него честью
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Denis-ka

Вместе с ним ушла целая эпоха...очень печально, но всех ждет в конце одно и тоже. Press F=(

KRIM13

Партийная верхушка в любой стране живет. На то она и верхушка. Главное , что блага у нее оставались пока...

карат11

Ну, вот и победили! От слова БЕДА.

paramedic

Неважно, как проголосуют. Важно, как посчитают.