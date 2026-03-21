Минцифры опровергло введение белых списков для проводного интернета

Отключения по причинам безопасности не затрагивают проводной интернет, поскольку такие технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Информация о подготовке введения белого списка сервисов для отключений проводного интернета провайдерами является ложной, поскольку необходимость в таких ограничительных мерах отсутствует, подчеркнуло ведомство.

«При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается только мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам», — говорится в сообщении.

Белый список — перечень отечественных сервисов и сайтов, которые работают, даже когда отключен или ограничен мобильный интернет. Он составлен Минцифры при содействии операторов связи и постоянно пополняется.