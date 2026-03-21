КХЛ стала лучшей хоккейной лигой Европы по посещаемости

Континентальная хоккейная лига стала лучшей в Европе по средней посещаемости матчей в сезоне 2025/26, сообщила пресс-служба КХЛ.

Регулярный чемпионат КХЛ завершился 21 марта, после чего лига объявила, что в текущем сезоне были установлены рекорды посещаемости. Матчи регулярного чемпионата (всего их было 748) посетили 5 874 018 зрителей — это на 167 тысяч больше рекордных показателей прошлого сезона.

Средняя посещаемость составила 7853 зрителя, что также стало новым рекордом. Предыдущее лучшее достижение было установлено годом ранее — 7298 зрителей. Лучшую среднюю посещаемость показали московское «Динамо» (15 086), «Авангард» (12 001) и «Сибирь» (11 334).

В рейтинге по средней посещаемости матчей среди всех европейских чемпионатов на втором месте Германия (7562), на третьем — Швейцария (7367). Далее расположились Швеция (7047), Чехия (5740) и Финляндия (4636).