НАВЕРХ

КХЛ стала лучшей хоккейной лигой Европы по посещаемости

Источник:
Sibnet.ru
210 0
Ледовая арена
Фото: © Sibnet.ru

Континентальная хоккейная лига стала лучшей в Европе по средней посещаемости матчей в сезоне 2025/26, сообщила пресс-служба КХЛ.

Регулярный чемпионат КХЛ завершился 21 марта, после чего лига объявила, что в текущем сезоне были установлены рекорды посещаемости. Матчи регулярного чемпионата (всего их было 748) посетили 5 874 018 зрителей — это на 167 тысяч больше рекордных показателей прошлого сезона.

Средняя посещаемость составила 7853 зрителя, что также стало новым рекордом. Предыдущее лучшее достижение было установлено годом ранее — 7298 зрителей. Лучшую среднюю посещаемость показали московское «Динамо» (15 086), «Авангард» (12 001) и «Сибирь» (11 334).

В рейтинге по средней посещаемости матчей среди всех европейских чемпионатов на втором месте Германия (7562), на третьем — Швейцария (7367). Далее расположились Швеция (7047), Чехия (5740) и Финляндия (4636).

Еще по теме
Голкипера «Сибири» назвали «артистом» за шоу в серии буллитов
«Сибирь» побила рекорд КХЛ по победам в серии буллитов
«Сибирь» уверенно обыграла СКА
Определились все участники Кубка Гагарина
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Пилот дрона
Норматив по управлению дронами войдет в состав ГТО
12.03.2026 07:36
Футболист сбил чайку мячом
Турецкий футболист случайно сбил чайку мячом
25.02.2026 18:26
Церемония открытия Паралимпиады
Финляндия пропустит церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян
25.02.2026 12:04
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
26.01.2026 16:13
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
30
Трамп заявил, что захват Кубы станет для него честью
22
Найдена причина инфицирования скота в Новосибирской области
20
Трамп потребует от Японии участия в борьбе Ираном
18
Трамп заявил о предотвращении Третьей мировой нападением на Иран
16
Цена на российскую нефть подскочила до рекордного уровня