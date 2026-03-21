США объявили Россию ядерной угрозой

Sibnet.ru
Соединенные Штаты объявили Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан главными угрозами безопасности, следует из ежегодного доклада разведывательного сообщества страны.

Данные государства разрабатывают ракетные системы доставки с ядерными и стандартными боеголовками, способными поразить территорию США, отмечается в докладе. По оценке американской разведки, сейчас таких ракет более 3 тысяч.

Составители документа полагают, что в ближайшие пять лет Россия, Китай и КНДР продолжат наращивать свой ракетный потенциал и средства противодействия космическим системам, разрабатывая и создавая передовые ракетные системы.

«Противники будут стремиться понять планы США по развитию перспективной противоракетной обороны территории страны — почти наверняка для корректировки собственных ракетных программ и оценки намерений США в области сдерживания», — отмечается в докладе.

Россия также назвала в документе главным соперником Штатов в Арктике. Указывается, что Москва стремится расширить свое влияние в регионе за счет увеличения объемов морской торговли, добычи ресурсов и военной деятельности.

