Кефир долголетия создадут в Белоруссии

Белорусские ученые создадут кефирный продукт с бактерией, которая есть в кишечнике долгожителей, рассказал замдиректора по научной работе Института генетики и цитологии Национальной академии наук Павел Морозик.

Разработка находится на финальной стадии и совсем скоро появится в магазинах, уточнил ученый в комментарии БелТА. По его словам, уникальная бактерия в кефире долголетия обновляет стенки кишечника и борется с воспалением.

Открытие было сделано белорусскими учеными в ходе изучения микробиома в теле у долгожителей. Для проживших долго людей было характерно присутствие в кишечнике бактерии Akkermansia.

Изучение показало, что Akkermansia стимулирует выработку муцина — защитной оболочки кишечника. В результате слизистая оболочка постоянно обновляется. Кроме этого, продукты переработки муцина служат пищей для других полезных бактерий.

