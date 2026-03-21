Минобороны дадут доступ к сведениям ЗАГС

Источник:
Sibnet.ru
Минобороны получит новые полномочия на получение сведений из органов ЗАГС, соответствующий законопроект рассмотрит Госдума. Документ опубликован в думской электронной базе.

Как следует из пояснительной записки, это нужно для оптимизации предоставления социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, лицам гражданского персонала Вооруженных сил России, гражданам, уволенным с военной службы, а также членам их семей.

Также сведения из органов ЗАГС могут быть использованы оборонным ведомством для ведения воинского учета граждан. Согласно законопроекту, оборонное ведомство сможет запрашивать в электронном виде соответствующие данные.

ЗАГС — так называют органы, осуществляющие государственную регистрацию актов гражданского состояния. К ним относятся рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть.

