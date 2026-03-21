Центробанк раскрыл свои убытки

Убыток Центробанка России за 2025 год составил 184,8 миллиарда рублей, следует из годового отчета регулятора.

Доходы Центробанка в течение указанного периода составили 942 миллиарда рублей, в то время как расходы достигли 1,12 триллиона рублей. Особенно заметное снижение произошло в процентных доходах, которые упали с 1,24 триллиона до 800 миллиардов рублей.

При этом в 2024 году регулятор показал рост прибыли на 42,5%. Однако до 2023 года Банк России испытывал убытки в течение нескольких лет подряд. В частности, в 2022 году убыток составил 721,7 миллиарда.

В 2021 году показатель составил 26,3 миллиарда рублей. По итогам 2020 года убыток составил 61,5 миллиарда рублей, в 2019 году — 182,6 миллиарда рублей, а по итогам 2018 года — 434,7 миллиарда рублей.

Согласно федеральным законам, получение прибыли не является целью деятельности Банка России. Однако в процессе выполнения своих функций регулятор совершает банковские операции, доходы от которых могут превышать расходы на обеспечение его деятельности.