Центробанк раскрыл свои убытки

Sibnet.ru
Центробанк РФ
Фото: © пресс-служба Центробанка РФ

Убыток Центробанка России за 2025 год составил 184,8 миллиарда рублей, следует из годового отчета регулятора.

Доходы Центробанка в течение указанного периода составили 942 миллиарда рублей, в то время как расходы достигли 1,12 триллиона рублей. Особенно заметное снижение произошло в процентных доходах, которые упали с 1,24 триллиона до 800 миллиардов рублей.

При этом в 2024 году регулятор показал рост прибыли на 42,5%. Однако до 2023 года Банк России испытывал убытки в течение нескольких лет подряд. В частности, в 2022 году убыток составил 721,7 миллиарда.

В 2021 году показатель составил 26,3 миллиарда рублей. По итогам 2020 года убыток составил 61,5 миллиарда рублей, в 2019 году — 182,6 миллиарда рублей, а по итогам 2018 года — 434,7 миллиарда рублей.

Согласно федеральным законам, получение прибыли не является целью деятельности Банка России. Однако в процессе выполнения своих функций регулятор совершает банковские операции, доходы от которых могут превышать расходы на обеспечение его деятельности.

Еще по теме
Банк России в седьмой раз подряд снизил ключевую ставку
Аналитики предсказали снижение ключевой ставки Банком России
Банки снизили лимиты по новым кредиткам
ЦБ смилостивился над водителями с ОСАГО в Новосибирской области
смотреть все
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Самое популярное
Игра Battlefield 6 станет бесплатной
Началось замедление домашнего интернета в России
Зеленский рассказал о «плохом предчувствии» по поводу переговоров
Найдена причина инфицирования скота в Новосибирской области
Картина дня
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
О самом главном
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
KRIM13

Партийная верхушка в любой стране живет. На то она и верхушка. Главное , что блага у нее оставались пока...

gena415

не пишите никогда , что зеля украинский президент. он ни кто ,он даже уже ни клоун . он убийца

карат11

Ну, вот и победили! От слова БЕДА.

Denis-ka

Вместе с ним ушла целая эпоха...очень печально, но всех ждет в конце одно и тоже. Press F=(