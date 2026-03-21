Человек и космос
Обнаружена потенциально обитаемая древняя река на Марсе

Планета Марс
Фото: © NASA

Марсоход NASA Perseverance обнаружил свидетельства существования потенциально обитаемой древней марсианской реки в районе кратера Езеро. Соответствующая статья международной группы исследователей опубликована порталом Science Alert.

Данные были получены с помощью радарной системы RIMFAX, установленной на Perseverance. Она позволяет «заглядывать» под поверхность Красной планеты на глубину до 35 метров. Сканирование провели во время траверса марсохода протяженностью около 6,1 километра.

Данные показали, что внизу находится дельта реки возрастом более 4 миллиардов лет — на радиолокационной карте проявились структуры, сформированные мощными потоками воды: от отложений до вкраплений огромных валунов.

Находка подтверждает очень длительное существование дельты реки в этом месте, что повышает шансы на обнаружение древней микробной жизни. Отмечается, что глубинные слои хорошо защищены от радиации, поэтому могли сохранить древнюю биологическую историю Марса.

