Зеленский пообещал добраться до мессенджера Max

Украина доберется до российского мессенджера Max, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Из-за ограничений работы мессенджера Telegram в России Киеву «будет сложнее передавать сигналы обществу», однако для этого планируется использовать Max, цитирует Зеленского «РБК-Украина».

«Сейчас с ограничением Telegram в России, конечно, будет сложнее передавать сигналы обществу, но тем не менее у меня был доклад об их новой сети Max. Мы тоже доберемся до Max», — пообещал Зеленский.

Ранее эксперты признали, что процесс блокировки Telegram в России вошел в завершающую стадию, у пользователей не отправляются сообщения, также недоступна загрузка медиафайлы. При этом Telegram — лидер среди всех мессенджеров по аудитории в России.