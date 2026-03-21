Зеленский пообещал добраться до мессенджера Max

Источник:
«РБК-Украина»
170 1
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Украина доберется до российского мессенджера Max, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Из-за ограничений работы мессенджера Telegram в России Киеву «будет сложнее передавать сигналы обществу», однако для этого планируется использовать Max, цитирует Зеленского «РБК-Украина».

«Сейчас с ограничением Telegram в России, конечно, будет сложнее передавать сигналы обществу, но тем не менее у меня был доклад об их новой сети Max. Мы тоже доберемся до Max», — пообещал Зеленский.

Ранее эксперты признали, что процесс блокировки Telegram в России вошел в завершающую стадию, у пользователей не отправляются сообщения, также недоступна загрузка медиафайлы. При этом Telegram — лидер среди всех мессенджеров по аудитории в России.

Обсуждение (1)
Denis-ka

Вместе с ним ушла целая эпоха...очень печально, но всех ждет в конце одно и тоже. Press F=(

KRIM13

Партийная верхушка в любой стране живет. На то она и верхушка. Главное , что блага у нее оставались пока...

карат11

Ну, вот и победили! От слова БЕДА.

paramedic

Неважно, как проголосуют. Важно, как посчитают.