Культовая группа BTS сыграет первый за четыре года концерт

Культовая южно-корейская группа BTS 21 марта проведет первый за четыре года концерт, он будет бесплатным для зрителей, сообщается на официальном сайте коллектива.

Шоу The Comeback Live: Arirang пройдет на площади Кванхвамун в Сеуле. Оно будет приурочено к выходу нового студийного альбома Arirang — первой пластинки коллектива, записанной после длительного перерыва.

Ожидается, что на концерте BTS в столице Южной Кореи соберутся около 260 тысяч поклонников группы. После концерта группа отправится в гастроли, которые продлятся до конца 2027 года. BTS даст более 70 выступлений в Азии, Северной и Южной Америке, Австралии и Европе.

Четырехлетняя пауза в выступлениях коллектива был связан с тем, что все семь участников BTS (RM, Джин, Чимин, Ви, Шуга, Чонгук и Джей-Хоуп) проходили срочную службу в рядах Вооруженных сил Республики Корея.

BTS удерживает рекорд по числу проданных записей среди южнокорейских музыкантов — свыше 40 миллионов.