Названа самая высокооплачиваемая профессия в России

Автомаляр стал самой высокооплачиваемой профессией в России, следует из опубликованного исследования «Авито Работы».

Средняя зарплата этих специалистов в 2026 году превысила 180 тысяч рублей — это на 38% выше, чем годом ранее. Такие специалисты в основном работают в автосервисах и на станциях технического обслуживания, где важно знание современных технологий окраски.

Второе место в рейтинге высокооплачиваемых профессий заняли сварщики со средним предлагаемым доходом 167 тысяч рублей в месяц. Ранее эта профессия неоднократно возглавляла рейтинг.

На третьей строчке — монолитчики, специалисты в строительстве, которые выполняют бетонные и опалубочные работы при возведении монолитных конструкций. В среднем им предлагают 163 тысячи рублей.