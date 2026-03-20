Президент США Дональд Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ европейских союзников присоединиться к военной операции в Ормузском проливе.

«Без США НАТО является бумажным тигром!», — написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social, комментируя ход трансатлантических дебатов, касающихся ситуации в Ормузском проливе.

Трамп назвал европейских союзников «трусами», обвинив в том, что они не хотят присоединяться к битве, чтобы остановить ядерный Иран и помочь открыть Ормузский пролив, однако жалуются на высокие цены на нефть.

Накануне на саммите Евросоюза не было принято решения о военной поддержке США в конфликте с Ираном, страны ограничились лишь общим призывом увеличить численность кораблей в миссиях ЕС у берегов Сомали и в Красном море.