Lada Vesta можно будет взять по подписке

Sibnet.ru
АвтоВАЗ запустит для клиентов долгосрочную подписку на автомобили Lada, сообщила пресс-служба компании.

Фото: © пресс-служба «АвтоВАЗ»

Подписку будут выдавать на автомобили с пробегом до 30 тысяч километров в год, управлять арендованной машиной смогут до трех водителей, уточнил автоэксперт Артем Самородов в своем телеграм-канале по итогам дилерской конференции концерна.

Ежемесячная подписка также будет включать страховку ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание, сезонную смену резины и спутниковую безопасность. Для Lada Vesta стоимость подписки составит 44 тысячи рублей.

В пересчете на ежедневный тариф это составит около 1500 рублей за сутки. За такую сумму клиент получит Lada Vesta в комплектации «Драйв» с 1,6-литровым двигателем и вариатором. Подписку можно будет оформить на любой срок до 12 месяцев включительно.

АвтоВАЗ начал производство «примитивного китайца»
Представлена первая модель Volga
Германия осталась без «Нивы»
УАЗ «Патриот» получит китайский «автомат»
смотреть все
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Самое популярное
Игра Battlefield 6 станет бесплатной
Началось замедление домашнего интернета в России
Зеленский рассказал о «плохом предчувствии» по поводу переговоров
Найдена причина инфицирования скота в Новосибирской области
О самом главном
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

KRIM13

Партийная верхушка в любой стране живет. На то она и верхушка. Главное , что блага у нее оставались пока...

gena415

не пишите никогда , что зеля украинский президент. он ни кто ,он даже уже ни клоун . он убийца

карат11

Ну, вот и победили! От слова БЕДА.

Denis-ka

Вместе с ним ушла целая эпоха...очень печально, но всех ждет в конце одно и тоже. Press F=(