Lada Vesta можно будет взять по подписке

АвтоВАЗ запустит для клиентов долгосрочную подписку на автомобили Lada, сообщила пресс-служба компании.

Подписку будут выдавать на автомобили с пробегом до 30 тысяч километров в год, управлять арендованной машиной смогут до трех водителей, уточнил автоэксперт Артем Самородов в своем телеграм-канале по итогам дилерской конференции концерна.

Ежемесячная подписка также будет включать страховку ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание, сезонную смену резины и спутниковую безопасность. Для Lada Vesta стоимость подписки составит 44 тысячи рублей.

В пересчете на ежедневный тариф это составит около 1500 рублей за сутки. За такую сумму клиент получит Lada Vesta в комплектации «Драйв» с 1,6-литровым двигателем и вариатором. Подписку можно будет оформить на любой срок до 12 месяцев включительно.