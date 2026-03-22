Почему предки цыган покинули Индию

Предки цыган покинули северо-западную Индию в период X–XI веков нашей эры из-за войн, низкого социального статуса, голода и религиозного давления.

Историки считают, что предки цыган жили в северо-западной Индии. Они относились к низшим кастам или даже стояли вне кастовой системы, что делало их жизнь очень тяжелой. Жили небольшими кочевыми группами.

В Индии они зарабатывали на жизнь скотоводством, кузнечным ремеслом, обработкой дерева, плетением корзин. Многие были артистами, музыкантами, танцорами. Женщины занимались гаданием и врачеванием.

Точные обстоятельства переселения неизвестны, так как у предков цыган не было письменности. По наиболее достоверной версии, главной причиной стали войны и голод. В X–XI веках султан Махмуд Газневи совершал регулярные набеги на Северную Индию и насаждал там ислам. И без того тяжелая жизнь цыганских родов стала невыносимой.

Кочевой уклад помог цыганам сняться с места и двинуться на Запад — в сторону Персии, Северного Причерноморья и Южной Европы. Враждебное окружение, закрытость общин, строгое соблюдение традиций позволил через сотни лет сохранить самобытность.