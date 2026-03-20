Голикова предупредила об угрозе новой эпидемии

Вице-премьер Татьяна Голикова
Сахарный диабет может превратиться в эпидемию, показатели за 2025 год вызывают беспокойство, заявила заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова.

«Болезнь угрожает превратиться в эпидемию. И показатели, которые мы сейчас фиксируем по итогам 2025 года, они вызывают у нас серьезное беспокойство. Во многом это связано, в том числе с поведением, с привычками по питанию, с потреблением тех или иных продуктов», — приводит ТАСС слова Голиковой, сказанные ей на коллегии Роспотребнадзора.

По оценкам Минздрава, в России сахарным диабетом болеют более 6 миллионов взрослых и около 65 тысяч детей. Чаще всего заболевание выявляется в Карелии, Ивановской и Кировской областях.

По всему миру сахарным диабетом страдают более 800 млн взрослых. По данным ВОЗ, показатель увеличился более чем в четыре раза с 1990 года.

