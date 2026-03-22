Почему нельзя завести домашнюю коалу

Коала
Фото: Buiobuione / CC BY-SA 4.0
Домашних животных, которых можно потискать, очень мало: кошка, собака, возможно, морская свинка или крыса. Милых дикарей гораздо больше — например, плюшевая коала подходит на роль любимца. Но завести домашнюю коалу нельзя. Почему?

Коала — вид сумчатых животных, обитающих в Австралии. Единственный представитель своего вида. Есть версия, что слово «коала» на одном из языков аборигенов означало «не пить».

Невозможные условия питания

Главная проблема одомашнить коалу — биологическая. Эти зверьки — невероятно привередливые едоки. Они едят только молодые и сочные листья эвкалиптов. Коала откажется есть сорванные листья, если они пролежали больше нескольких часов. Им нужны только свежие ветки.

Коалы едят продукт, ядовитый для большинства животных. Они переваривают листья эвкалипта благодаря уникальной микрофлоре кишечника, которая формируется с момента, когда детеныши едят полупереваренные фекалии матери.

Сонные и больные

Поиграть с коалой не получится: она спит от 18 до 22 часов. Листья эвкалипта содержат токсины, очень бедны питательными веществами и богаты клетчаткой, поэтому на их переваривание требуется много энергии.

Коалы много спят, чтобы экономить энергию, но они не одурманены. Активны животные ночью.

У коал острые когти и мощные челюсти. Испугавшись слишком настойчивого внимания, они могут серьезно ранить человека.

Представители Фонда Коалы Австралии считают, что в настоящее время в дикой природе осталось менее 60 тысяч коал.

У «мишек коал» серьезные проблемы со здоровьем. До 80% популяции в некоторых районах заражены хламидиозом, вызывающим бесплодие и приводящем к смерти животного. У коал есть собственный ретровирус (KoRV). Это патоген, вызывающий иммуносупрессию и способствующий развитию рака (лимфомы, лейкемии).

Вне закона и штраф

Содержать коалу в качестве домашних животных запрещено во всем мире. Если не в дикой природе, то они могут жить только в аккредитованных зоопарках, исследовательских и специализированных реабилитационных центрах.

В России с 1 сентября 2025 года введен запрет на содержание диких и экзотических животных в квартирах и частных домах. Коалы относятся к таким животным, поэтому за их приобретение можно получить штраф — до 30 тысяч рублей. Если животное относится к редким видам из Красной книги, штраф может достигать 1 миллиона рублей, либо возможно лишение свободы на срок до четырех лет.

Еще по теме
Кот с трехцветными глазами стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Дикий кот лишил выдру обеда. ВИДЕО
Седьмой белый медвежонок родился в зоопарке Новосибирска у Кая и Герды
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
