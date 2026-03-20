НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко заявил о подготовке к «большому договору» с США

Источник:
БелТА
307 1
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готовится к «большому договору» с Вашингтоном, который включает не только вопрос освобождения заключенных.

«Я это нормально воспринимаю, передайте [президенту США] Дональду [Трампу], что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По его словам, Минск обозначили свои интересы и направили американцам соответствующие предложения. «Как они меня информировали, они прорабатываются. Большая сделка — это не только "политзаключенные", как они говорят. Хотя и я их постоянно поправляю, что у нас политзаключенных нет, потому что у нас нет политических статей», — сказал президент Белоруссии.

«Мы готовимся к этому большому договору с американцами», — отметил Лукашенко. В повестке переговоров с США также находятся темы возобновления работы американского посольства в Минске и тема ядерных материалов.

Еще по теме
ЕС исключил закупки российского газа даже в случае энергоколлапса
Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро
Ким Чен Ын и его дочь прокатились на танке
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Загадочное рандеву: объект 3I/ATLAS подлетел к Юпитеру
Барана рассекретили в шоу «Маска»
Началось замедление домашнего интернета в России
Игра Battlefield 6 станет бесплатной
Обсуждение (1)
Картина дня
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции
О самом главном
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
30
Трамп заявил, что захват Кубы станет для него честью
27
Трамп пригрозил НАТО «плохим будущим»
22
Найдена причина инфицирования скота в Новосибирской области
20
Трамп потребует от Японии участия в борьбе Ираном
18
Трамп заявил о предотвращении Третьей мировой нападением на Иран