Лукашенко заявил о подготовке к «большому договору» с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готовится к «большому договору» с Вашингтоном, который включает не только вопрос освобождения заключенных.

«Я это нормально воспринимаю, передайте [президенту США] Дональду [Трампу], что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По его словам, Минск обозначили свои интересы и направили американцам соответствующие предложения. «Как они меня информировали, они прорабатываются. Большая сделка — это не только "политзаключенные", как они говорят. Хотя и я их постоянно поправляю, что у нас политзаключенных нет, потому что у нас нет политических статей», — сказал президент Белоруссии.

«Мы готовимся к этому большому договору с американцами», — отметил Лукашенко. В повестке переговоров с США также находятся темы возобновления работы американского посольства в Минске и тема ядерных материалов.