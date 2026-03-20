Банк России в седьмой раз подряд снизил ключевую ставку

Банк России понизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта (п.п.) до 15% годовых, отметив, что российская экономика приближается к траектории сбалансированного роста.

Это седьмое подряд снижение ставки в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики, стартовавшем в июне 2025 года. Банк России пояснил, что российская экономика приближается к траектории сбалансированного роста.

«В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий», — отметил ЦБ.

На фоне этого ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.