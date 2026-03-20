Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро

Венгрия имеет полное право с юридической точки зрения блокировать предоставление Евросоюзом кредита Украине на 90 миллиардов, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо ранее на саммите ЕС заблокировали предоставление Украине «военного кредита» на 90 миллиардов евро.

«Процесс принятия решения о выделении кредита еще до конца не завершен, и с юридической точки зрения ситуация абсолютно ясна: мы имеем на это право», — приводит ТАСС слова Орбана. Он напомнил, что Киев сейчас блокирует транзит в Венгрию российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Орбан напомнил, что, когда в декабре 2025 года Совет ЕС принял решение о выделении этих денег украинцам, три страны — Венгрия, Словакия и Чехия — отказались участвовать в этой инициативе, но и не мешали это делать другим. «Но с тех пор ситуация изменилась, поскольку украинцы установили нефтяную блокаду Венгрии», — отметил он.

Евросоюз собирается предоставить Украине эти средства за счет общего займа стран сообщества, а для этого надо единогласно одобрить еще один отдельный документ. Венгрия и Словакия сделать это отказываются, требуя от Украины снять нефтяную блокаду.