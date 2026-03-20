Скот изъяли в последнем хозяйстве в Новосибирской области

Изъятие скота в хозяйстве «Водолей» в селе Козиха Ордынского района станет последним в Новосибирской области, оно проходит в пятницу, 20 марта, сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

«Сегодня в последнем из пострадавших хозяйств "Водолей", село Козиха, проводятся мероприятия по изъятию скота. И это, собственно, последнее из сельхозпредприятий, которое пройдет эту технологию», — цитирует ТАСС Нешумова.

Работа с личными подсобными хозяйствами продолжится, добавил представитель новосибирского правительства. Животных умерщвляют в рамках борьбы с пастереллезом, который опасно мутировал.

По словам Нешумова, разрабатываются меры поддержки, а общий ущерб можно будет оценить только после завершения всех мероприятий.

Владелец КФХ «Водолей» сообщал СМИ, что у него 600 голов КРС породы герефорд, а также 220 овец. Вчера он говорил, что добился проведения независимых анализов скота, поэтому хозяйству дали 10 дней отсрочки.

Скот начали изымать и забивать в нескольких районах Новосибирской области в конце февраля. Жители возмутились, поскольку им не предоставили никаких документов. Позже власти сообщили, что действует карантин по бешенству и пастереллезу. Последний мутировал настолько, что животных невозможно лечить.