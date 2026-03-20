Власти объяснили отсутствие карантина в крупных хозяйствах НСО

Защитные меры приняли в крупных фермерских хозяйствах Новосибирской области, поэтому там не действует карантин и не забивают скот, заявил начальник департамента информационной политики правительства региона Сергей Нешумов.

«Я официально заявляю, что ни в одном сейчас хозяйстве, которое производит продукцию и действует, нет заболевания зафиксированного и нет карантина по болезни», — цитирует Нешумова ТАСС.

Нешумов уточнил, что хозяйства имеют возможность проводить другие защитные мероприятия. Он отметил также, что механизм возмещений у крупных хозяйств другой, страховой.

На территориях, где в личных подсобных хозяйствах изъятия продолжаются, оказывают содействие правоохранители. По словам Нешумова, они присутствуют для обеспечения общественной безопасности и случаев применения силы с их стороны нет.

Массовый забой скота начался в ряде районов Новосибирской области в конце февраля. После протестов жителей, указавших что им не предъявляли никаких документов, власти объявили, что на территориях действует режим ЧС из-за вспышек пастереллеза и бешенства.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, прибывший в регион, заявил, что давно изученный пастереллез приобрел нестандартную форму, начав мутировать. По словам чиновника, одной из причин возникновения могли стать незаконные перевозки сельхозживотных без ветеринарных сопроводительных документов.

Еще по теме
Новосибирские власти раскритиковали за слабый контроль за животными
Раскрыта причина инфицирования скота в Новосибирской области
Моряки 30 часов не могли потушить пожар на авианосце Gerald Ford
Режим ЧС введен в Новосибирской области из-за заражения скота
Читайте также
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Загадочное рандеву: объект 3I/ATLAS подлетел к Юпитеру
Таксистов в России задумали разделить на любителей и профессионалов
Америке напомнили о военном преступлении страшнее Хиросимы
Барана рассекретили в шоу «Маска»
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
se 34

Он рассуждает с позиции производителей которые гонят товары зарубеж, а то что внутри страны не сильно...

Danilon

Раскрыта причина инфицирования скота ? Да ну ?! Я не ветеринар. Но эта информация очень пахнет враньём....

mosquito__2010

угу.а русские при поражении от 3 рейха в вов сейчас бы сосиски баварские кушали да немецким темным запивали.рабское...

KRIM13

Партийная верхушка в любой стране живет. На то она и верхушка. Главное , что блага у нее оставались пока...