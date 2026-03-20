Власти объяснили отсутствие карантина в крупных хозяйствах НСО

Защитные меры приняли в крупных фермерских хозяйствах Новосибирской области, поэтому там не действует карантин и не забивают скот, заявил начальник департамента информационной политики правительства региона Сергей Нешумов.

«Я официально заявляю, что ни в одном сейчас хозяйстве, которое производит продукцию и действует, нет заболевания зафиксированного и нет карантина по болезни», — цитирует Нешумова ТАСС.

Нешумов уточнил, что хозяйства имеют возможность проводить другие защитные мероприятия. Он отметил также, что механизм возмещений у крупных хозяйств другой, страховой.

На территориях, где в личных подсобных хозяйствах изъятия продолжаются, оказывают содействие правоохранители. По словам Нешумова, они присутствуют для обеспечения общественной безопасности и случаев применения силы с их стороны нет.

Массовый забой скота начался в ряде районов Новосибирской области в конце февраля. После протестов жителей, указавших что им не предъявляли никаких документов, власти объявили, что на территориях действует режим ЧС из-за вспышек пастереллеза и бешенства.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, прибывший в регион, заявил, что давно изученный пастереллез приобрел нестандартную форму, начав мутировать. По словам чиновника, одной из причин возникновения могли стать незаконные перевозки сельхозживотных без ветеринарных сопроводительных документов.