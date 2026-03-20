Сериал «Большой человек» с покойным Романом Поповым выйдет на ТНТ

Роман Попов в сериале «Большой человек»
Фото: © ТНТ

Комедийный сериал «Большой человек», в котором одну из последних ролей сыграл Роман Попов, скончавшийся в октябре 2025 года от рака мозга, выйдет на ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.

«Большой человек» — романтическая истории об айтишнике Матвее (Роман Попов), который решает похудеть ради любви и приходит к неожиданным результатам.

В сериале сыграли Настасья Самбурская, Алина Ланина, Елена Валюшкина и Алексей Золотовицкий. Автором идеи стал Евгений Соболев («Универ»), режиссером Феликс Герчиков («Третье сентября», «Анна-детективЪ»).

«Это добрый, милый, по-настоящему смешной сериал. «Большой человек» — это не про лишний вес, а про «Большое» сердце…» — рассказывал Соболев.

Попов умер 28 октября 2025 года после рецидива рака мозга. Ему было 40 лет. Известность ему принесла роль Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки».

