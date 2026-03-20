Shaman назвал патриотизмом облизывание Байкала

Певец Shaman (Ярослав Дронов) заявил, что живет в свободной стране, комментируя скандальный эпизод с облизыванием льда на озере Байкал.

«Вы знаете, я свободный человек, я живу в России, в свободной стране. А, как известно, патриотизм — это тоже свобода», — сказал Shaman в интервью Пятому каналу.

Певец отметил, что самого начала своего звездного пути он показывал всеми песнями, яркими концертами и поведением, что можно быть патриотом без каких-либо рамок. Например, носить кожаные штаны, дреды и в целом «пользоваться всеми благами человечества и цивилизации».

Shaman в феврале побывал на Байкале и выложил ролик, в котором языком пробует озеро на вкус. Ролик вызвал активную реакцию в Сети, а иркутские общественники сожгли чучело певца, чтобы напомнить о сакральности Байкала.

Артист позже объяснял поступок детским поведением. Он уверял, что многие пробовали снег или лизали сосульки в юности, а поездка на Байкал вызвала у него как раз тот «чистый детский восторг».