Ким Чен Ын и его дочь прокатились на танке

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э прокатился танке во время посещения военных учений — фотографии опубликовало Центральное теле.

Ким Чен Ын посетил учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии, где наблюдал за тактическими учениями пехотных и танковых подразделений по совместному наступлению.

Глава КНДР назвал созданный в стране новый танк лучшим в мире. По его словам, не такого танка, «отличающегося ударной силой, маневренностью и, в особенности, оборонительной способностью».

«Надо отметить, что полностью преодолена боевая ограниченность наших бронетанковых сил, которые были слабы по ночным боям. Это и есть большая перемена», — сказал он.

Ким Чжу Э с 2022 года регулярно сопровождает отца в рабочих поездках. Издание South China Morning Post со ссылкой на южнокорейских чиновников сообщало, что дочь Ким Чен Ына готовят на роль его преемницы.

