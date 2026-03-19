Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС

Венгрия и Словакия на саммите Евросоюза заблокировали выплату Украине кредита в размере 90 миллиардов евро и принятие 20-го пакета санкций против России, следует из опубликованного коммюнике по итогам мероприятия.

Решение о предоставлении Украине кредита поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы поддержали 25 лидеров государств ЕС из 27, при этом оно требует единогласного принятия. Европейский совет вернется к вопросу на следующем заседании.

Кредит был предварительно одобрен Европейским парламентом в феврале 2026 года. Планировалось, что 30 миллиардов евро Киев получит в форме макрофинансовой помощи механизм Ukraine Facility ЕС, еще 60 миллиардов должны направить на закупку военной техники.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что других вариантов финансирования ВСУ, кроме кредита от Евросоюза, у его страны нет. Киев рассчитывает на то, что страны ЕС найдут способы решения проблемы с блокировкой выплат, уточнил он.