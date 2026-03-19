НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Обнаружена катастрофическая уязвимость iPhone

Источник:
Wired
229 0
Фото: © Sibnet.ru

Специалисты Google, iVerify и Lookout обнаружили серьезную уязвимость, которая угрожает миллионам смартфонов iPhone.

Устройства заражаются через инструмент DarkSword, выполняющий вредоносные действия без каких-либо действий со стороны владельца, пишет Wired. Для заражения достаточно открыть браузер и зайти на скомпрометированный сайт.

Большинство вредоносных программ оставляют следы, тогда как DarkSword не скачивает файлы и ничего не записывает в память телефона. Вместо этого атакующий код перехватывает штатные системные процессы iOS, заставляя их передавать данные наружу.

Сразу после атаки DarkSword похищает пароли, фотографии, переписку из всех социальных сетей, историю браузера, заметки, ключи от криптокошельков и даже данные о здоровье из Apple Health. Никаких следов взлома не остается.

DarkSword использует уязвимость в iOS 18, такая операционная система установлена примерно на четверти всех iPhone в мире. Предположительно, хакерский инструмент первоначально был создан в интересах американских спецслужб, однако затем попал в руки злоумышленников.

Apple уже выпустила экстренные обновления для старых устройств, для этого необходимо обновить операционную систему. Новая iOS 26, которую компания выпустила осенью, защищает от этой атаки по умолчанию.

Хайтек #Смартфоны
Обсуждение (0)
Топ комментариев

se 34

Он рассуждает с позиции производителей которые гонят товары зарубеж, а то что внутри страны не сильно...

Danilon

Раскрыта причина инфицирования скота ? Да ну ?! Я не ветеринар. Но эта информация очень пахнет враньём....

gena415

не пишите никогда , что зеля украинский президент. он ни кто ,он даже уже ни клоун . он убийца

mosquito__2010

угу.а русские при поражении от 3 рейха в вов сейчас бы сосиски баварские кушали да немецким темным запивали.рабское...